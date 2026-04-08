Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
POL-WHV: Körperlicher Übergriff im Knochenpark
Wilhelmshaven (ots)
Am 10.03.2026, gegen 18:45 Uhr, kam es im Bereich des sogenannten "Knochenparks" an der Peterstraße/Werftstraße in Wilhelmshaven zu einem körperlichen Übergriff.
Nach bisherigen Erkenntnissen durchquerte ein 50-jähriger Mann den Park nach einem Einkauf, als er von hinten durch drei bislang unbekannte Jugendliche angegriffen wurde. Die Täter sollen dunkel gekleidet und etwa 14 bis 16 Jahre alt gewesen sein. Das Opfer kam zu Fall und wurde am Boden liegend getreten. Hierbei erlitt der Mann unter anderem einen Rippenbruch.
Zum Zeitpunkt der Tat sollen sich zwei Frauen mit ihren Hunden im Park aufgehalten haben. Eine der beiden Frauen soll nach Angaben des Opfers Blickkontakt zu diesem gehabt haben.
Täterbeschreibung:
drei männliche Jugendliche
etwa 14 bis 16 Jahre alt dunkel gekleidet
Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.
Zeugen, insbesondere die beiden beschriebenen Frauen, werden gebeten, sich mit der Polizei in Wilhelmshaven unter der Telefonnummer 04421 942-0 in Verbindung zu setzen.
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