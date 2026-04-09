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Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Diebstahl aus Betriebsgelände - Kabel im hohen fünfstelligen Wert entwendet

Wilhelmshaven (ots)

Im Zeitraum von Samstag, 04.04.2026, 10:50 Uhr, bis Dienstag, 07.04.2026, 06:00 Uhr, verschaffte sich eine bislang unbekannte Täterschaft gewaltsam Zutritt zu einem umfriedeten Betriebsgelände in der Hannoverschen Straße in Wilhelmshaven. Auf dem Gelände wurden insgesamt sieben Container sowie eine Halle gewaltsam geöffnet und nach Diebesgut durchsucht. Dabei entwendeten die Täter zahlreiche Kabel im Wert eines hohen fünfstelligen Betrages. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde für den Abtransport des Diebesguts vermutlich ein größeres Transportfahrzeug genutzt. Anschließend entfernte sich die Täterschaft unerkannt vom Tatort. Im Rahmen der Tatortaufnahme konnten zahlreiche Spuren gesichert werden. Konkrete Hinweise auf die Täter liegen derzeit nicht vor. Es ist davon auszugehen, dass mehrere Personen arbeitsteilig vorgegangen sind. Die Ermittlungen dauern an. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Wilhelmshaven unter der Rufnummer 04421 942-0 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Mozartstraße 29
26382 Wilhelmshaven

Telefon: 04421 942-104
Außerhalb der Geschäftszeit der Pressestelle - 04421 942-216
E-Mail: pressestelle@pi-whv.polizei.niedersachsen.de
www.pd-ol.polizei-nds.de
www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell

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