Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Einbruch in Einfamilienhaus

Wilhelmshaven (ots)

Am 09.04.2026, zwischen 06:20 Uhr und 08:00 Uhr, kam es im Bereich Dorfmark in Wilhelmshaven zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu dem Wohnhaus, indem sie mit einem im Garten befindlichen Stein ein Fenster im rückwärtigen Bereich einschlugen. Anschließend durchsuchten die Täter mehrere Schränke im Gebäude.

Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Wilhelmshaven unter der Telefonnummer 04421 942-0 in Verbindung zu setzen.

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