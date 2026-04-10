Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Diebstahl aus Scheune - Beschuldiger gestellt

Zetel (ots)

Am 09.04.2026, gegen 19:46 Uhr, kam es im Bahnweg in Zetel zu einem Diebstahl.

Nach bisherigen Erkenntnissen betrat ein 36-jähriger Beschuldigter unbefugt ein Grundstück sowie eine offenstehende Scheune und entwendete von dort eine Flasche Eierlikör sowie ein weiteres alkoholisches Getränk. Während der Tatausführung wurde der Mann von einem Nachbarn festgestellt und bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten. Der Beschuldigte stand augenscheinlich unter Alkoholeinfluss. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,64 Promille. Im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme gab der Mann an, mit dem Fahrrad zum Tatort gelangt zu sein.

Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell