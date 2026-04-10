Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
POL-WHV: Körperverletzung auf dem Schloßplatz
Varel (ots)
Am 09.04.2026, gegen 18:00 Uhr, kam es auf dem Schloßplatz in Varel zu einer Körperverletzung.
Nach bisherigen Erkenntnissen wurde ein 42-jähriger Mann von mehreren bislang unbekannten Jugendlichen angegriffen und geschlagen.
Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.
Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Varel in Verbindung zu setzen.
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