Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Pressemeldung der Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland vom 10.04.2026 bis 12.04.2026

Wilhelmshaven (ots)

Wohnungseinbruchsdiebstahl

Am Samstag, 11.04.2026, wurde in eine Wohnung im Goedenser Weg eingebrochen. Dabei wurde die gesamte Wohnung durchwühlt und anschließend mehrere technische Geräte sowie Kleidungsstücke entwendet. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei unter der Telefonnummer 04421/942115 in Verbindung zu setzen.

Diebstahl

Bereits in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag verschafften sich bislang unbekannte Täter Zutritt zu einer Baustelle in der Feldmark. Dort wurden anschließend Zuleitungskabel sowie zwei Kabeltrommeln abgewickelt und entwendet. Zeugen werden gebeten sich unter der Telefonnummer 04421/942-115 zu melden!

Trunkenheit im Verkehr

In der Nacht von Samstag auf Sonntag befuhr ein 22 jähriger Fahrzeugführer die Friedrich-Paffrath-Straße in Richtung Süden. Bei einer Verkehrskontrolle konnte dann festgestellt werden, dass er unter dem Einfluss von alkoholischen Getränken stand. Ein freiwilliger Test am Alcomaten ergab eine Atemalkoholkonzentration von 1,66 Promille. Da der Beschuldigte auch keinen Führerschein vorzeigen konnte, besteht der Verdacht, dass er auch nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist.

Am Sonntagmorgen, gegen 01.00 Uhr, befuhr ein 58 jähriger Fahrzeugführer mit seinem Pkw den Mühlenweg in Richtung Bismarckstraße. Bei einer Verkehrskontrolle konnte dann eine Atemalkoholkonzentration von 1,39 Promille festgestellt werden. Daraufhin wurde eine Blutprobenentnahme angeordnet und der Führerschein beschlagnahmt.

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