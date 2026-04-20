Polizei Coesfeld

POL-COE: Nordkirchen, Krampeneck

Unfallflucht

Coesfeld (ots)

Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte am 18.04.2026, in der Zeit von 14.30 Uhr bis 15.15 Uhr, an der Straße Kampeneck in Nordkirchen, einen auf einem dortigen Parkplatz geparkten grauen Mercedes eines Pflegedienstes aus Waltrop und flüchtete.

Hinweise bitte an die Polizei in Lüdinghausen unter 02591-793711.

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