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Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Tödlicher Verkehrsunfall auf der A9 bei Triptis

Triptis (ots)

Am heutigen Mittwochmorgen, gegen 02:55 Uhr, ereignete sich auf der Autobahn 9 in Fahrtrichtung Berlin, zwischen den Anschlussstellen Dittersdorf und Triptis, ein schwerer Verkehrsunfall. Nach ersten Erkenntnissen blieb ein Schwerlastransport aufgrund eines technisches Defekts auf dem Standstreifen und rechtem Fahrstreifen liegen. Ein nachfolgender Sattelzugfahrer kollidierte mit einem Absicherungsfahrzeug und verletzte hierbei die Beifahrerin des Absicherungsfahrzeug tödlich. Zudem wurden der Unfallverursacher als auch der Fahrer des Absicherungsfahrzeug durch den Verkehrsunfall schwer verletzt. Vor Ort war ein Rettungshubschrauber im Einsatz. Die Richtungsfahrbahn Berlin ist seit dem Unfall voll gesperrt. Es bildete sich ein bis zu 4 km langer Rückstau. Der Verkehr wird aktuell an der Anschlussstelle Dittersdorf abgeleitet und es kommt zu umfangreichen Verkehrsbeeinträchtigungen. Die im Stau stehenden Fahrzeugen konnten vor Bergungsbeginn die Unfallstelle passieren. Die Bergungs- und Reinigungsarbeiten werden noch mehrere Stunden in Anspruch nehmen. Die Verkehrsteilnehmer werden gebeten, dass Gebiet weiträumig zum umfahren. Es wird zu gegebener Zeit nachberichtet.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Autobahnpolizeiinspektion
Einsatz- und Streifendienst
FS
Telefon: 036601 70125
E-Mail: api-dsl.api@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/autobahnpolizeiinspektion/index.
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Original-Content von: Autobahnpolizeiinspektion, übermittelt durch news aktuell

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