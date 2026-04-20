Polizei Coesfeld

POL-COE: Lüdinghausen, Olfener Straße/ Verdacht einer Drogenfahrt

Coesfeld (ots)

An der Olfener Straße endete am Samstag (18.04.26) die Autofahrt für einen 25-jährigen Waltroper. Gegen 4.50 Uhr stoppte eine Streifenwagenbesatzung den Mann im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle. Ein freiwilliger Drogenvortest verlief positiv auf Kokain. Der Mann musste mit zur Polizeiwache, wo ihm eine Ärztin eine Blutprobe entnahm. Die Polizisten untersagten dem Waltroper die Weiterfahrt und leiteten ein Verfahren ein.

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