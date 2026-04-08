PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Flensburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Bundespolizeiinspektion Flensburg

BPOL-FL: Haftbefehl - Freundin zahlt und erspart Freiheitsstrafe

Flensburg (ots)

Zivilfahnder der Bundespolizei stoppten am 07.04.2026 gegen 19:45 Uhr einen schwarzen Audi Q5 auf der B200, Höhe A7. Im Fahrzeug stellten die Bundespolizisten einen 39-jährigen deutschen Staatsangehörigen fest, der wegen des unerlaubten Besitzes von Waffen und Munition zu einer Geldstrafe von 1200 Euro verurteilt worden war. Diese hatte er bislang nicht beglichen und wurde deswegen nun mit einem Haftbefehl gesucht.

Er wurde verhaftet und dem Dienstgebäude der Bundespolizei Flensburg zugeführt.

Da er angab, dass seine Freundin die Strafe für ihn bezahlen könnte, wurde ihm Gelegenheit dazu gegeben, sie anzurufen. Mit Erfolg, denn wenig später erschien sie in den Diensträumen der Flensburger Bundespolizei und zahlte die 1200 Euro für ihren Freund. Hierdurch blieb ihm der Antritt einer 24-tägigen Ersatzfreiheitsstrafe erspart.

Anschließend konnten beide gemeinsam die Dienstelle auf freiem Fuß wieder verlassen.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Flensburg
Valentinerallee 2a
24941 Flensburg
Pressesprecher
Thomas Hippler
E-Mail: bpoli.flensburg.presse@polizei.bund.de
Telefon: 0461/ 3132 - 1011
Mobil: 0172/ 4011 278
http://www.bundespolizei.de
Twitter: @bpol_kueste

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Flensburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Flensburg
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Flensburg
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren