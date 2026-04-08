Bundespolizeiinspektion Flensburg

BPOL-FL: Haftbefehl - Freundin zahlt und erspart Freiheitsstrafe

Flensburg (ots)

Zivilfahnder der Bundespolizei stoppten am 07.04.2026 gegen 19:45 Uhr einen schwarzen Audi Q5 auf der B200, Höhe A7. Im Fahrzeug stellten die Bundespolizisten einen 39-jährigen deutschen Staatsangehörigen fest, der wegen des unerlaubten Besitzes von Waffen und Munition zu einer Geldstrafe von 1200 Euro verurteilt worden war. Diese hatte er bislang nicht beglichen und wurde deswegen nun mit einem Haftbefehl gesucht.

Er wurde verhaftet und dem Dienstgebäude der Bundespolizei Flensburg zugeführt.

Da er angab, dass seine Freundin die Strafe für ihn bezahlen könnte, wurde ihm Gelegenheit dazu gegeben, sie anzurufen. Mit Erfolg, denn wenig später erschien sie in den Diensträumen der Flensburger Bundespolizei und zahlte die 1200 Euro für ihren Freund. Hierdurch blieb ihm der Antritt einer 24-tägigen Ersatzfreiheitsstrafe erspart.

Anschließend konnten beide gemeinsam die Dienstelle auf freiem Fuß wieder verlassen.

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