Bundespolizeiinspektion Flensburg

BPOL-FL: Gesuchten Mann verhaftet; Aggressiver Mann im Zug leistet Widerstand

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Elmshorn (ots)

Freitagabend gegen 17.30 Uhr kontrollierten Bundespolizisten im Bahnhof Elmshorn einen Mann. Dieser wies sich auch ordnungsgemäß aus, jedoch stellten die Beamten bei der fahndungsmäßigen Überprüfung fest, dass gegen den 30-jährigen Deutschen ein Haftbefehl vorlag. Die Staatsanwaltschaft suchte ihn wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.

Der Mann wurde verhaftet und mit zur Dienststelle genommen. Da er die festgelegte Geldstrafe in Höhe von 1895,- Euro nicht zahlen konnte wurde er durch die Bundespolizisten in die JVA eingeliefert.

Nur kurze Zeit später gegen 19.00 Uhr wurden Bundespolizisten zu einem Einsatz im Zug von Hamburg nach Westerland gerufen. Ein Mann soll im Zug schreien und pöbeln und sollte von der Weiterfahrt ausgeschlossen werden.

Bei Einfahrt des Zuges in den Elmshorner Bahnhof warteten schon Landes- und Bundespolizisten auf dem Bahnsteig. Der Mann zeigte ein aggressives Verhalten gegenüber den Polizisten. Er kam den Weisungen nicht nach und war mit der Durchsuchung seines Gepäcks nicht einverstanden. Er schubste die Beamten weg, leistete Widerstand und musste daher fixiert werden.

Ein Atemalkoholtest ergab einen Promillewert von 2,48.

Nach Anzeigenerstattung wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte erhielt der Mann einen Platzverweis.

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