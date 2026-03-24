Bundespolizeiinspektion Flensburg

BPOL-FL: Süßwarenautomat aufgebrochen - Täter gestellt - "Trittbrettfahrer" bedient sich ebenfalls

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Flensburg (ots)

Heute Morgen gegen 01.00 Uhr wurde die Bundespolizei über einen Einbruch im Flensburger Bahnhof informiert. Eine Streife wurde entsandt und entdeckte einen aufgebrochenen Süßwarenautomat in der Wandelhalle (siehe Bild). Ein Abstellraum wurde ebenfalls gewaltsam geöffnet.

Drei Zeugen konnten Aufschluss über die Täter liefern und die Bundespolizisten konnten zwei Tatverdächtig stellen. Die beiden 34- und 38-jährigen Deutschen hatten Süßigkeiten und Bargeld entwendet und mit einem Einkaufswagen weggebracht.

Das Stehlgut konnte in der Nähe des Bahnhofes gefunden werden (siehe Bild).

Bei den polizeilichen Maßnahmen unterstützten Beamte der Landespolizei. Die beiden Tatverdächtigen wurden vorläufig festgenommen und zur Dienststelle der Bundespolizei verbracht. Bei der Durchsuchung wurde noch knapp 150,- Euro aufgefunden werden.

Weiterhin hatten Zeugen beobachtet, wie ein dritter Mann, der mit den beiden Tatverdächtigen bis dahin nichts zu tun hatte, die Gunst der Stunde nutzte und ebenfalls Süßigkeiten entwendet hatte. Aufgrund der Personenbeschreibung konnte der Mann "mit der Gitarre" ausfindig gemacht werden. Bei ihm fanden die Bundespolizisten zwei Caprisonnen aus dem Automaten.

Der Inhalt des offenen Automaten wurde leergeräumt und der Tatort abgesperrt.

Die 34- und 38-jährigen Männer erwarten nun Strafverfahren wegen besonders schweren Fall des Diebstahls. Der "Trittbrettfahrer" (27) muss mit einem Strafverfahren wegen Diebstahl rechnen.

Rückfragen bitte unter 0160/8946178

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