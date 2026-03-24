PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Flensburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Bundespolizeiinspektion Flensburg

BPOL-FL: Süßwarenautomat aufgebrochen - Täter gestellt - "Trittbrettfahrer" bedient sich ebenfalls

BPOL-FL: Süßwarenautomat aufgebrochen - Täter gestellt - "Trittbrettfahrer" bedient sich ebenfalls
  • Bild-Infos
  • Download
  • Ein weiterer Medieninhalt

Flensburg (ots)

Heute Morgen gegen 01.00 Uhr wurde die Bundespolizei über einen Einbruch im Flensburger Bahnhof informiert. Eine Streife wurde entsandt und entdeckte einen aufgebrochenen Süßwarenautomat in der Wandelhalle (siehe Bild). Ein Abstellraum wurde ebenfalls gewaltsam geöffnet.

Drei Zeugen konnten Aufschluss über die Täter liefern und die Bundespolizisten konnten zwei Tatverdächtig stellen. Die beiden 34- und 38-jährigen Deutschen hatten Süßigkeiten und Bargeld entwendet und mit einem Einkaufswagen weggebracht.

Das Stehlgut konnte in der Nähe des Bahnhofes gefunden werden (siehe Bild).

Bei den polizeilichen Maßnahmen unterstützten Beamte der Landespolizei. Die beiden Tatverdächtigen wurden vorläufig festgenommen und zur Dienststelle der Bundespolizei verbracht. Bei der Durchsuchung wurde noch knapp 150,- Euro aufgefunden werden.

Weiterhin hatten Zeugen beobachtet, wie ein dritter Mann, der mit den beiden Tatverdächtigen bis dahin nichts zu tun hatte, die Gunst der Stunde nutzte und ebenfalls Süßigkeiten entwendet hatte. Aufgrund der Personenbeschreibung konnte der Mann "mit der Gitarre" ausfindig gemacht werden. Bei ihm fanden die Bundespolizisten zwei Caprisonnen aus dem Automaten.

Der Inhalt des offenen Automaten wurde leergeräumt und der Tatort abgesperrt.

Die 34- und 38-jährigen Männer erwarten nun Strafverfahren wegen besonders schweren Fall des Diebstahls. Der "Trittbrettfahrer" (27) muss mit einem Strafverfahren wegen Diebstahl rechnen.

Rückfragen bitte unter 0160/8946178

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Flensburg
Valentinerallee 2a
24941 Flensburg
Pressesprecher
Hanspeter Schwartz
Telefon: 0461 / 31 32 - 1010
Mobil: 0160/89 46 178
Fax: 030/2045612243
E-Mail: presse.flensburg@polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de
Twitter: @bpol_kueste

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Flensburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Flensburg
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Flensburg
Alle Meldungen Alle
  • 23.03.2026 – 12:57

    BPOL-FL: Jugendliche an den Gleisen lösen zwei Polizeieinsätze aus

    Flensburg/Eggebek (ots) - Freitagnachmittag wurde die Leitstelle der Flensburger Bundespolizei über Kinder an den Gleisen im Bereich Eggebek informiert. Es wurde umgehend die Bahnstrecke gesperrt und ein Streifenwagen mit Sonder- und Wegerechten nach Eggebek entsandt. Die Bundespolizisten konnte bei der Nachsuche zwei Jungen in Nähe der Gleise feststellen. Auf ...

    mehr
  • 20.03.2026 – 12:35

    BPOL-FL: NMS HBF - Untersuchungshaftbefehl nach Waffenkontrolle durch Bundespolizei

    Neumünster (ots) - Am 20.03.2026 gegen 00:15 Uhr überprüfte eine Streife der Bundespolizei einen 23-Jährigen zur Einhaltung des Waffenverbotes am Haupteingang des Neumünsteraner Hauptbahnhofs. Hierbei entdeckten die Bundespolizisten nicht nur ein zugriffsbereites Messer im Hosenbund, welches der russische ...

    mehr
  • 20.03.2026 – 12:35

    BPOL-FL: Kupfermühle - Haftbefehl im Audi A6 durch Bundespolizei vollstreckt

    Flensburg (ots) - Am 19.03.2026 gegen 09:45 Uhr kontrollierten Angehörige der Flensburger Bundespolizei einen weißen Audi A6 am Grenzübergang Kupfermühle. Hierbei wurde auch der Beifahrer des Fahrzeugs überprüft. Der konnte sich zwar ordnungsgemäß ausweisen, eine fahndungsmäßige Überprüfung seiner Person ergab jedoch einen Haftbefehl wegen Unterschlagung. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren