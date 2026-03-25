Bundespolizeiinspektion Flensburg

BPOL-FL: Frau missachtet Rotlicht am Bahnübergang um Zug zu erreichen

Nortorf (ots)

Heute Morgen überwachte eine Streife der Bundespolizei den Bahnübergang in Nortorf. Gegen 07.15 Uhr bemerkten die Beamten dann eine Frau, die trotz Rotlicht den Bahnübergang noch überquerte. Danach senkten sich die Bahnschranken.

Die Bundespolizisten schritten sofort ein und stellten die 19-jährige Russin zur Rede. Sie wollte unbedingt ihren Zug noch erreichen und nahm offensichtlich die Lebensgefahr in Kauf.

Während der polizeilichen Befragung für ein Güterzug durch.

Die Beamten wiesen die Frau auf die Lebensgefahr hin, in die sie sich begeben hatte.

Sie erwartet jetzt ein Bußgeld von bis zu 350,- Euro.

Die Bundespolizei warnt in diesem Zusammenhang: Überqueren sie einen Bahnübergang nur, wenn dieser frei befahrbar ist, kein Lichtzeichen leuchtet oder sich die Schranken senken.

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