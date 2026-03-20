Bundespolizeiinspektion Flensburg

BPOL-FL: NMS HBF - Untersuchungshaftbefehl nach Waffenkontrolle durch Bundespolizei

Neumünster (ots)

Am 20.03.2026 gegen 00:15 Uhr überprüfte eine Streife der Bundespolizei einen 23-Jährigen zur Einhaltung des Waffenverbotes am Haupteingang des Neumünsteraner Hauptbahnhofs.

Hierbei entdeckten die Bundespolizisten nicht nur ein zugriffsbereites Messer im Hosenbund, welches der russische Staatsangehörige mit sich führte, sondern auch einen Untersuchungshaftbefehl im Rahmen der fahndungsmäßigen Überprüfung. Da der Mann zu seiner Gerichtsverhandlung wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte nicht erschienen war, wurde er dementsprechend per Haftbefehl gesucht.

Der Russe wurde dem Bundespolizeirevier Neumünster zugeführt. Im Laufe des Vormittags erfolgte die Überstellung in die Untersuchungshaftanstalt.

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