Bundespolizeiinspektion Flensburg

BPOL-FL: Kupfermühle - Haftbefehl im Audi A6 durch Bundespolizei vollstreckt

Flensburg (ots)

Am 19.03.2026 gegen 09:45 Uhr kontrollierten Angehörige der Flensburger Bundespolizei einen weißen Audi A6 am Grenzübergang Kupfermühle. Hierbei wurde auch der Beifahrer des Fahrzeugs überprüft. Der konnte sich zwar ordnungsgemäß ausweisen, eine fahndungsmäßige Überprüfung seiner Person ergab jedoch einen Haftbefehl wegen Unterschlagung.

Der 25-jährige rumänische Staatsangehörige wurde verhaftet und den Diensträumen der Bundespolizeiinspektion Flensburg zugeführt. Freunde von ihm konnten schließlich den geforderten Betrag von ca. 1600 Euro (samt Verwaltungskosten) aufbringen, was dem Rumänen eine Ersatzfreiheitsstrafe von 30 Tagen ersparte.

Somit konnte der 25-Jährige wieder auf freien Fuß gesetzt werden.

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