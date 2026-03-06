Bundespolizeiinspektion Flensburg

BPOL-FL: Bundespolizei stellt fast 100 elektrische Baumaschinen und Akkus sicher

Kupfermühle (ots)

Heute Morgen gegen 00.45 Uhr kontrollierten Bundespolizisten auf dem Parkplatz Schöne Aussicht bei Kupfermühle (B 200) einen Ford Transit mit litauischen Kennzeichen, der zuvor aus Dänemark eingereist war.

Die beiden Insassen wiesen sich mit litauischen Dokumenten aus. Die Beamten ließen den Laderaum öffnen und staunten nicht schlecht, da dieser bis zur Fahrzeugdecke mit Kartons und Baumaschinen gefüllt war. (siehe Bild)

Auf Befragen nach der Herkunft der Gegenstände gaben die beiden 36-Jährigen an, diese auf verschiedenen Märkten in Dänemark gekauft zu haben. Sie konnten jedoch keine Belege dafür vorweisen.

Die Bundespolizisten stellten fest, dass viele Individualnummern weggefeilt wurden und sich dänische Aufkleber auf den Geräten befanden.

Die Beamten stellten an die 100 elektrische Baumaschinen wie Bohrhammer, Winkelschleifer, und Kappsägen sowie mehr als 120 Akkus und entsprechende Ladegeräte sicher. (siehe Bild)

Die Ermittlungen der Bundespolizei bezüglich der Herkunft der Geräte dauern an. Eine Überprüfung bei der dänischen Polizei wird angestrebt.

