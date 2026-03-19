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Bundespolizeiinspektion Flensburg

BPOL-FL: Böschungsbrände sorgen für Sperrung der Bahnstrecke

BPOL-FL: Böschungsbrände sorgen für Sperrung der Bahnstrecke
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Jagel/Owschlag (ots)

Heute Mittag gegen 11.00 Uhr wurde die Leitstelle der Bundespolizei über mehrere Feuer an den Gleisen im Bereich Jagel und Owschlag informiert. Die Bahnstrecke von Flensburg nach Neumünster wurde in diesem Bereich gesperrt.

Die Feuerwehr wurde alarmiert und eine Bundespolizeistreife entsandt.

Die Kameraden der Feuerwehren Busdorf, Lottorf und Owschlag konnten die drei Böschungsbrände löschen.

Nach ersten Erkenntnissen der Bundespolizei könnten die Böschungsbrände durch einen Defekt an den Bremsen eines Güterzuges verursacht worden sein.

Ein weiterer Güterzug blockierte einen Bahnübergang bei Owschlag.

In einem Zug aus Kopenhagen, der durch die Sperrung der Bahnstrecke bedingt in Jübek halten musste, kam es zu einem weiteren Polizeieinsatz, nachdem der Bundespolizei eine Schlägerei gemeldet worden war. Drei Bundespolizeistreifen wurden zum Bahnhof Jübek beordert. Zwei Einsatzfahrzeuge der Landespolizei aus Schleswig und Tarp unterstützten die Bundespolizisten.

Es stellte sich heraus, dass ein 55-jähriger Rumäne versucht hatte, Taschen im Zug zu entwenden. Im Anschluss fasste er eine 26-jährige Dänin unsittlich an. Nach Anzeigenaufnahme wegen sexueller Belästigung wurde dem Mann ein Platzverweis erteilt.

Die Bahnstrecke konnte um 12.52 Uhr wieder freigegeben werden.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Flensburg
Valentinerallee 2a
24941 Flensburg
Pressesprecher
Hanspeter Schwartz
Telefon: 0461 / 31 32 - 1010
Mobil: 0160/89 46 178
Fax: 030/2045612243
E-Mail: presse.flensburg@polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de
Twitter: @bpol_kueste

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell

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