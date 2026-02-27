PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Realisierung von zwei Haftbefehlen

Apolda (ots)

Am gestrigen Donnerstag vollstreckte die Polizei in Apolda gleich zwei Haftbefehle gegen eine 23-jährige Frau und gegen einen 36-jährigen Mann. Die Frau konnte an ihrer Wohnanschrift angetroffen werden. Bei dem Mann konnte die Lebensgefährtin angetroffen werden. Gegen beide bestand ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Erfurt. Die Haftbefehle konnten gegen Geldzahlung abgewendet werden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Polizeiinspektion Apolda
Telefon: 03644 541225
E-Mail: dgl.pi.apolda@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Alle Meldungen Alle
  • 27.02.2026 – 13:16

    LPI-J: Geschwindigkeitskontrolle in Oßmannstedt

    Oßmannstedt (ots) - Am gestrigen Tag wurde in der Zeit von 12:00 bis 15:00 Uhr in Oßmannstedt eine Geschwindigkeitskontrolle in der 30-er Zone von der Polizei durchgeführt. Es wurden fünf Verwarngelder, ein Mängelschein und einmal Fahren ohne Führerschein festgestellt und zur Anzeige gebracht. Die höchst gemessene Geschwindigkeit betrug an diesem Tag 69 km/h. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

    mehr
  • 27.02.2026 – 07:25

    LPI-J: Diebesgut nach Beleidigung festgestellt

    Weimar (ots) - Ein 27-Jähriger befand sich gerade auf dem Heimweg als er Donnerstagnachmittag in Weimar-West von einem Balkon aus beleidigt wurde. Der Mann ließ sich dies nicht gefallen und informierte die Polizei. Diese nahm nun eine Anzeige wegen Beleidigung gegenüber eines 60-Jährigen auf. Während der Anzeigenaufnahme konnten die Beamten ein gestohlenes Fahrrad in einem Hausflur feststellen. Dieses sicherten die ...

    mehr
  • 27.02.2026 – 07:25

    LPI-J: Drogen im Straßenverkehr

    Weimar (ots) - Ein 45- jähriger Fahrer eines Elektrokleinstfahrzeugs wurde Donnerstagnachmittag in der Rießnerstraße in Weimar, einer Verkehrskontrolle unterzogen. Ein freiwillig durchgeführter Drogentest ergab, dass der Mann wohl unter Drogen stand. Er musste nun die Beamten zu einer Blutentnahme in ein Krankenhaus begleiten. Den Mann erwartet nun ein Bußgeld und ein Fahrverbot. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Telefon: 03641- 81 ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren