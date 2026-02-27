LPI-J: Realisierung von zwei Haftbefehlen
Apolda (ots)
Am gestrigen Donnerstag vollstreckte die Polizei in Apolda gleich zwei Haftbefehle gegen eine 23-jährige Frau und gegen einen 36-jährigen Mann. Die Frau konnte an ihrer Wohnanschrift angetroffen werden. Bei dem Mann konnte die Lebensgefährtin angetroffen werden. Gegen beide bestand ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Erfurt. Die Haftbefehle konnten gegen Geldzahlung abgewendet werden.
