Bundespolizeiinspektion Flensburg

BPOL-FL: Mit Haftbefehlen gesuchte Männer im Bahnhof verhaftet

Neumünster (ots)

Zu Beginn des Wochenendes am 13.03.2026 kontrollierte eine Streife der Bundespolizei gegen 15:15 Uhr einen 38-Jährigen im Hauptbahnhof Neumünster.

Eine Überprüfung seiner Personalien ergab, dass der polnische Staatsangehörige gleich mit zwei Haftbefehlen wegen Sachbeschädigung und Diebstahls gesucht wurde. Ferner bestanden gegen ihn zwei Fahndungsnotierungen zur Ermittlung seines Aufenthaltsortes, unter anderem wegen Diebstahls.

Der Mann wurde verhaftet und dem Bundespolizeirevier zugeführt. Da er den haftbefreienden Betrag von insgesamt 880 Euro nicht auftreiben konnte, wurde der Pole in die JVA Kiel eingeliefert. Hier erwartet ihn eine Ersatzfreiheitsstrafe von 34 Tagen.

Am 15.03.2026 unterzogen Bundespolizisten während eines Streifengangs im Bahnhof einen 39-jährigen deutschen Staatsangehörigen einer Kontrolle. Hierbei stellte sich heraus, dass der Mann mit einem Haftbefehl wegen Körperverletzung gesucht wurde.

Auch er wurde dem Bundespolizeirevier zugeführt und auch er konnte die festgelegte Geldsumme von 2000 Euro nicht zahlen.

Somit endete für den 39-Jährigen das Wochenende in einer Gefängniszelle der JVA Neumünster, wo er voraussichtlich die nächsten 25 Tage verbringen wird.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell