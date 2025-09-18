Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (896) Motorradfahrer kam von Straße ab und zog sich tödliche Verletzungen zu

Schwaig b. Nürnberg (ots)

Auf der B14 bei Schwaig (Lkrs. Nürnberger Land) kam am Donnerstagabend (18.09.2025) ein Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall ums Leben. Der 34-Jährige war mit seinem Motorrad von der Fahrbahn abgekommen.

Um kurz nach 19:30 Uhr war der Motorradfahrer auf der B14 vom Schwaiger Ortsteil Behringersdorf in Richtung Rückersdorf unterwegs. In einer Linkskurve kam der Mann aus noch ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab. Ein Verkehrsteilnehmer, der den Unfall beobachten konnte, verständigte über Notruf die Polizei.

Eine Streife der Polizeiinspektion Lauf a. d. Pegnitz, die bereits kurz darauf am Unfallort ankam, fand den Motorradfahrer im angrenzenden Waldstück vor und leitete sofort eine Reanimation ein. Für den verunglückten 34-Jährigen kam allerdings jede Hilfe zu spät.

An der anschließenden Unfallaufnahme durch die Polizeiinspektion Lauf a. d. Pegnitz wurde ein Unfallsachverständiger beteiligt. Die Staatsanwaltschaft ordnete darüber hinaus die Sicherstellung des Motorrads an. Die Freiwillige Feuerwehr unterstützte die Unfallaufnahme, indem sie den Bereich ausleuchtete. Zudem leiteten Einsatzkräfte den Verkehr rund um die Unfallstelle ab. Die B14 blieb zwischen Behringersdorf und Rückersdorf bis kurz nach 23:00 Uhr gesperrt.

Erstellt durch: Michael Konrad

