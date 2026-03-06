FW-PI: Zimmerbrand in Elmshorn: Feuerwehr rettet Mann aus Wohnung

Kreisfeuerwehrverband Pinneberg

Pinneberg (ots)

Zimmerbrand in Elmshorn: Feuerwehr rettet Mann aus Wohnung

Datum: Freitag, 6. März 2026, 8.12 Uhr +++ Einsatzort: Elmshorn, Uhlenhorst +++ Einsatz: FEU Y (Feuer standard, Menschenleben in Gefahr)

Elmshorn - Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr Elmshorn haben am Freitag (6. März) bei einem gemeldeten Wohnungsbrand in der Straße Uhlenhorst einen Mann und eine Katze aus der betroffenen Wohnung gerettet. Der Mann wurde schwer verletzt. Das Feuer brachten die 21 Feuerwehrkräfte schnell unter Kontrolle. Feuerwehr und Rettungsdienst wurden um 8.12 Uhr in die Straße Uhlenhorst im Norden Elmshorns alarmiert. Gemeldet wurde eine starke Rauchentwicklung aus einer Wohnung im zweiten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses. Der Bewohner konnte diese nicht mehr aus eigener Kraft verlassen. Dieses Meldebild bestätigte sich beim Eintreffen der ersten Kräfte. Ein Zwei-Mann-Trupp unter Atemschutz verschaffte sich gewaltsam Zutritt zur verrauchten Wohnung und rettete den schwer verletzten Bewohner aus unmittelbarer Lebensgefahr. Der 45-Jährige erlitt Verbrennungen und eine Rauchvergiftung. Er wurde nach medizinischer Erstbehandlung vor Ort mit dem Rettungshubschrauber Christoph 67 in die Uniklinik Lübeck geflogen. Zur Brandbekämpfung mit einem Strahlrohr ging die Feuerwehr über die Drehleiter vor. Die Helfer stiegen über ein Fenster ein und löschten dort brennen Einrichtungsgegenstände. Bei der weiteren Absuche der Wohnung fanden sie eine Katze und brachten diese ins Freie. Dort gaben sie ihr medizinischen Sauerstoff; die Polizei brachte die Katze anschließend zu einem Tierarzt. Das Feuer wurde zügig mit geringem Wassereinsatz gelöscht. Eine Verrauchung des Treppenhauses konnte dank des umsichtigen Einsatzes ebenso wie größere Folgeschäden vermieden werden. Die Feuerwehr verließ die Einsatzstelle eineinhalb Stunden nach der Alarmierung.

Kräfte

Freiwillige Feuerwehr Elmshorn: 21 mit 6 Fahrzeugen KFV Pinneberg: 1 Rettungsdienst RKiSH: 2 RTW, 1 NEF Rettungshubschrauber Christoph 67 Polizei und Kripo Einsatzleiter: Renee Chandony, Zugführer der FF Elmshorn

Original-Content von: Kreisfeuerwehrverband Pinneberg, übermittelt durch news aktuell