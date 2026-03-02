Kreisfeuerwehrverband Pinneberg

FW-PI: Einladung zur diesjährigen Jahreshauptversammlung des Kreisfeuerwehrverbandes Pinneberg am kommenden Samstag

Pinneberg (ots)

Termin: Samstag, 7. März 2026, 13.30 Uhr, Feuerwehrtechnische Zentrale, Alte Bundesstraße 10, 25436 Tornesch

Tornesch - Der Kreisfeuerwehrverband Pinneberg lädt zu seiner diesjährigen Jahreshauptversammlung am Samstag, 7. März, ein. Beginn ist um 13.30 Uhr in der Feuerwehrtechnischen Zentrale, Alte Bundesstraße 10 in Tornesch. An diesem Nachmittag wird Kreiswehrführer Stefan Mohr die Bilanz seines zweiten Amtsjahres vorstellen. Neben Ehrungen finden auch Beförderungen statt.

Vertreterinnen und Vertreter der Medien sind herzlich zur Berichterstattung eingeladen.

Original-Content von: Kreisfeuerwehrverband Pinneberg, übermittelt durch news aktuell