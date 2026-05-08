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Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Tödlicher Wohnungsbrand

Euskirchen (ots)

Am Donnerstag, dem 7. Mai, kam es gegen 21.16 Uhr in einem Mehrfamilienhaus in der Bergerstraße in Euskirchen zu einem Wohnungsbrand. Ein Bewohner des Hauses bemerkte das Feuer und alarmierte die Einsatzkräfte.

Zum Brandzeitpunkt befanden sich 21 Personen in dem Mehrfamilienhaus. Die Hausbewohner konnten das Gebäude eigenständig verlassen und wurden nicht verletzt.

Die Feuerwehr löschte den Brand.

In einer Wohnung wurde ein Leichnam aufgefunden. Eine abschließende Identifizierung steht derzeit noch aus.

Die restlichen Wohnungen blieben bewohnbar, sodass die Anwohner nach Abschluss der Löscharbeiten in das Gebäude zurückkehren konnten. Der Brandort wurde beschlagnahmt. Die Brandermittler der Polizei Euskirchen haben die Ermittlungen bezüglich der Brandursache aufgenommen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Euskirchen
- Pressestelle -

Telefon: 0 22 51 / 799-299
Fax: 0 22 51 / 799-90209

E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de

Internet: https://euskirchen.polizei.nrw/
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Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell

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