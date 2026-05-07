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Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Jugendlicher ohne Fahrerlaubnis verursacht Verkehrsunfall mit erheblichem Sachschaden

Euskirchen (ots)

Am Donnerstag, den 7. Mai, gegen 00.56 Uhr, befuhr ein 15-jähriger Jugendlicher aus Euskirchen mit einem Pkw eines Familienmitglieds den Rüdesheimer Ring in der Euskirchener Innenstadt.

Das Fahrzeug hatte er zuvor unbefugt in Gebrauch genommen. Auf dem Beifahrersitz befand sich ein 17-jähriger Mitfahrer.

Nach bisherigen Ermittlungen war der Jugendliche mit einer Geschwindigkeit von etwa 100 km/h unterwegs. In einer Linkskurve auf dem Rüdesheimer Ring geriet das Fahrzeug ins Schleudern, kam nach rechts von der Fahrbahn ab, rutschte über den Gehweg und kollidierte anschließend mit einer Hecke, einem Zaun sowie einem geparkten Pkw.

Hierdurch entstand erheblicher Sachschaden. Personen wurden nach derzeitigem Stand nicht verletzt.

Die beiden Jugendlichen entfernten sich zunächst zu Fuß von der Unfallstelle, erschienen jedoch wenige Minuten nach dem Eintreffen der Polizei wieder vor Ort.

Der 15-jährige Fahrzeugführer verfügt über keine gültige Fahrerlaubnis. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,38 Promille. Auf der Polizeiwache Euskirchen wurde dem Jugendlichen eine Blutprobe entnommen. Das Fahrzeug wurde sichergestellt. Es wurden unter anderem Anzeigen wegen Verkehrsunfallflucht, Fahrens ohne Fahrerlaubnis, unbefugter Ingebrauchnahme eines Kraftfahrzeugs sowie Gefährdung des Straßenverkehrs gefertigt.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Euskirchen
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Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell

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