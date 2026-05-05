Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Vortäuschung einer Straftat und nächtliche Ruhestörung führen zu Ingewahrsamnahme

Zülpich (ots)

Ein 31-jähriger Mann aus Zülpich hat am Montag (4. Mai) mehrfach den Notruf gewählt und dabei eine Straftat vorgetäuscht. Im Rahmen der anschließenden Ermittlungen konnte die angebliche Geschädigte ausfindig gemacht werden. Dabei stellte sich heraus, dass die geschilderte Tat frei erfunden war. In der darauffolgenden Nacht zu Dienstag (5. Mai) fiel derselbe Mann erneut auf: Gegen 2.20 Uhr störte er die Nachtruhe, indem er wiederholt lautstark aus seinem Fenster rief. Die eingesetzten Polizeibeamten sprachen ihm gegenüber eine deutliche Androhung der Ingewahrsamnahme aus, sollte er sein Verhalten fortsetzen. Da der 31-Jährige weiterhin die Nachtruhe störte, wurde er schließlich zur Verhinderung weiterer Störungen in Gewahrsam genommen. Eine Anzeige bezüglich des Missbrauchs von Notrufen wurde eingeleitet.

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