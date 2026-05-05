Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Kradfahrer übersehen

Euskirchen (ots)

Ein 64-jähriger Pkw-Fahrer aus Weilerswist kollidierte am gestrigen Montag (4. Mai) um 10.10 Uhr mit einem 53-jährigen Kradfahrer aus Euskirchen auf der Oststraße in Euskirchen.

Der Pkw beabsichtigte von einem Parkplatz nach rechts auf die Oststraße einzufahren. Nach eigenen Angaben übersah der Mann hierbei den von links kommenden Kradfahrer.

Es kam zur Kollision von beiden Fahrzeugen. Der Kradfahrer stürzte hierbei vom Krad auf die Fahrbahn.

Der Kradfahrer verletzte sich bei dem Sturz.

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