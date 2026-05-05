Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Versuchter Einbruch in Kindertagesstätte

Weilerswist-Großvernich (ots)

Unbekannte versuchten im Zeitraum von Freitag (1. Mai), 16.15 Uhr, bis Montag (4. Mai), 7.15 Uhr, in das Gebäude einer Kindertagesstätte in der Heinrich-Heine-Straße einzudringen.

Hierbei wurden mehrere Fenster durch Hebelversuche beschädigt

Des Weiteren wurde versucht sich Zutritt in einen Container auf dem Grundstück zu verschaffen.

Auch dieser Versuch scheiterte.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen bezüglich des versuchten schweren Diebstahls aufgenommen.

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