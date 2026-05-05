Kreispolizeibehörde Euskirchen
POL-EU: Versuchter Einbruch in Kindertagesstätte
Weilerswist-Großvernich (ots)
Unbekannte versuchten im Zeitraum von Freitag (1. Mai), 16.15 Uhr, bis Montag (4. Mai), 7.15 Uhr, in das Gebäude einer Kindertagesstätte in der Heinrich-Heine-Straße einzudringen.
Hierbei wurden mehrere Fenster durch Hebelversuche beschädigt
Des Weiteren wurde versucht sich Zutritt in einen Container auf dem Grundstück zu verschaffen.
Auch dieser Versuch scheiterte.
Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen bezüglich des versuchten schweren Diebstahls aufgenommen.
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