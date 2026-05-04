Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Brand eines Wartehäuschens

Hellenthal-Oberreifferscheid (ots)

Ein Brand beschädigte ein Wartehäuschen sowie angrenzende Gebäude in Hellenthal-Oberreifferscheid. Am 1. Mai zwischen 8 und 9 Uhr geriet das Wartehäuschen in der Straße "Oberreifferscheid" in Brand. Zuvor wurde der Bereich im Rahmen des 1. Mais genutzt, bei der in einer Stahlwanne ein Feuer brannte. Nach bisherigen Erkenntnissen könnte Funkenflug das Feuer verursacht haben. Durch die Hitze wurden zudem ein Bürgerhaus eine Scheune sowie ein Defibrillator beschädigt. Der entstandene Sachschaden liegt im unteren fünfstelligen Eurobereich. Die Feuerwehr löschte den Brand. Der Brandort wurde beschlagnahmt Die Brandermittler der Polizei Euskirchen haben die Ermittlungen aufgenommen.

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