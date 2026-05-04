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Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Seniorin verunfallt mit Krankenfahrstuhl

Mechernich-Kommern (ots)

Dank einer GPS-Ortung konnte eine verunfallte Seniorin rechtzeitig aufgefunden werden. Am Samstag, den 2. Mai, um 7.10 Uhr befuhr eine 86-jährige Frau mit einem Krankenfahrstuhl die "Essersgasse" in Mechernich-Kommern in Fahrtrichtung Ortskern. Aus bislang ungeklärter Ursache kam sie nach rechts von der Fahrbahn ab, fuhr eine Böschung hinunter und kollidierte mit einer Mauer. Anschließend stürzte sie in einen Wassergraben und konnte sich nicht selbstständig befreien. Ein Familienmitglied erhielt über eine Notfallmeldung Kenntnis von dem Sturz und konnte die Frau mithilfe der GPS-Ortung auffinden. Gemeinsam mit einem weiteren Helfer sowie Rettungskräften wurde die Frau aus dem Wassergraben gerettet. Die Frau verletzte sich bei dem Sturz und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Euskirchen
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Telefon: 0 22 51 / 799-299
Fax: 0 22 51 / 799-90209

E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de

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Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell

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