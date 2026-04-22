Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Wittmund/Burhafe - Unfall auf Kreuzung

Westerholt - Jugendliche E-Scooter-Fahrerin verletzt

Landkreis Wittmund (ots)

Verkehrsgeschehen

Wittmund/Burhafe - Unfall auf Kreuzung

Ein Verkehrsunfall hat sich am Dienstag gegen 16.50 Uhr auf der L10 (Abens) in Wittmund ereignet. Eine 36-jährige VW-Fahrerin fuhr in Richtung Esens und wollte an der Lichtsignalanlage nach links auf die Hauptstraße (K16) abbiegen. Sie missachtete nach ersten Erkenntnissen die Vorfahrt eines entgegenkommenden Transporterfahrers und prallte mit ihm zusammen. Beide wurden leicht verletzt. Die Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

Westerholt - Jugendliche E-Scooter-Fahrerin verletzt

Eine 15-Jährige auf einem E-Scooter ist am Dienstag bei einem Verkehrsunfall in Westerholt verletzt worden. Gegen 17.30 Uhr fuhr ein 66-jähriger Opel-Fahrer auf der Straße Up de Gast und wollte nach rechts auf die Nordener Straße abbiegen. Er übersah dabei offenbar eine E-Scooter-Fahrerin und stieß mit ihr zusammen. Die 15-Jährige wurde leicht verletzt. Ein Rettungswagen brachte sie ins Krankenhaus.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell