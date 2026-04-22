Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Aurich - Mann wurde angegriffen

Aurich - Unfallflucht

Landkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Aurich - Mann wurde angegriffen

Ein Mann ist in der Nacht zu Mittwoch in der Auricher Innenstadt angegriffen worden. Nach ersten Erkenntnissen hielt sich ein 34-Jähriger gegen Mitternacht am Busbahnhof auf, als er von drei männlichen Personen angesprochen wurde. Im weiteren Verlauf sollen die Männer den 34-Jährigen angegriffen, ihn geschlagen und auf ihn eingetreten haben. Anschließend flüchteten sie mit Fahrrädern von der Örtlichkeit. Der 34-Jährige erlitt eine Kopfverletzung und musste zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden. Die Tatverdächtigen im Alter von 18, 19 und 22 Jahren konnten im Rahmen einer Nahbereichsfahndung von der Polizei gestellt werden. Die Beamten fertigten entsprechende Strafanzeigen. Ein offener Haftbefehl, der gegen einen der Beschuldigten vorlag, wurde noch vor Ort von der Polizei vollstreckt. Der 19-Jährige wurde festgenommen und in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Einige Stunden zuvor soll der 19-Jährige in Höhe Friedhofstraße auch einen 22-Jährigen unvermittelt angegriffen und schwer im Gesicht verletzt haben. Die polizeilichen Ermittlungen zu beiden Vorfällen dauern an.

Verkehrsgeschehen

Aurich - Unfallflucht

Zu einer Unfallflucht kam es am Dienstag auf einem Parkplatz in Aurich. Vor einem Wohnhaus in der Popenser Straße touchierte ein bislang Unbekannter mit seinem Fahrzeug einen roten Renault Clio und flüchtete anschließend. Der Unfall ereignete sich zwischen 10 Uhr und 12 Uhr. Hinweise nimmt die Polizei unter 04941 606215 entgegen.

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