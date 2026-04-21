Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Großefehn - Autofahrerin kollidiert mit Baum

Südbrookmerland - Bei Auffahrunfall verletzt

Aurich - Kollision beim Abbiegen

Landkreis Aurich (ots)

Verkehrsgeschehen

Großefehn - Autofahrerin kollidiert mit Baum

Eine 44-jährige Autofahrerin ist am Montag in Großefehn mit einem Baum kollidiert. Die Frau fuhr gegen 9 Uhr mit einem Honda auf dem Heerweg und wollte nach links auf den Postweg abbiegen. Aus noch unbekannter Ursache kam sie dabei von der Fahrbahn ab und prallte am Straßenrand gegen einen Baum. Die 44-Jährige wurde leicht verletzt und mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden liegt bei rund 3.000 Euro.

Südbrookmerland - Bei Auffahrunfall verletzt

Am Montagmorgen ist bei einem Auffahrunfall in Südbrookmerland eine Autofahrerin verletzt worden. Gegen 9.40 Uhr fuhr ein 44-jähriger Transporter-Fahrer auf der Emder Straße (B 210) in Fahrtrichtung Aurich. Als in Höhe Abelitz vor ihm eine 76-jährige VW-Fahrerin verkehrsbedingt abbremste, erkannte er dies zu spät und fuhr auf. Die 76-Jährige wurde leicht verletzt. Der Transporter des 44-Jährigen mussten abgeschleppt werden.

Aurich - Kollision beim Abbiegen

Ein Radfahrer ist am Montagmorgen bei einem Verkehrsunfall in Aurich verletzt worden. Eine 44-jährige VW-Fahrerin war gegen 7.30 Uhr auf der Dornumer Straße unterwegs und wollte nach rechts in die Moordorfer Straße einfahren. Sie übersah dabei einen 51-jährigen Fahrradfahrer und stieß mit ihm zusammen. Der Radfahrer stürzte und wurde leicht verletzt.

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