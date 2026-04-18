Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Aurich/Wittmund für Samstag, 18.04.2026

Aurich/Wittmund (ots)

Landkreis Aurich

Kriminalitätsgeschehen

Aurich - Wohnwagen anzuzünden versucht

Am Freitagabend versuchten Unbekannte zwischen 21:30 und 22:00 Uhr einen unbewohnten Wohnwagen in Wiesens anzuzünden. Ein aufmerksamer Zeuge beobachtete beim Vorbeifahren einen Feuerschein an dem Wohnwagen und löschte unverzüglich den festgestellten Brand bevor das Feuer Schaden am Wohnwagen verursachen konnte. Die polizeilichen Ermittlungen wurden aufgenommen. Zeugen werden gebeten, ihre Beobachtungen bei der Polizei Aurich unter 04941-6060 mitzuteilen.

Großefehn - Parkbank wiederholt beschmiert

In der Straße "Unter der Gaste" wurde erneut eine Parkbank durch Unbekannte mit einer klebrigen Substanz beschmiert. Nach Mitteilung des Bauhofs Großefehn sei diese Bank in der Vergangenheit bereits mehrfach mit dieser Substanz beschmiert worden. Aufgrund der aufwendigen Reinigung ist die Bank derzeit nicht nutzbar. Zeugen, die Hinweise auf den oder die Verursacher geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Wiesmoor (Tel. 04944-914050) zu melden.

Verkehrsgeschehen

Mehrere Verkehrsunfallfluchten beschäftigten die Polizei:

Aurich - Am Donnerstag wurde in der Zeit von 12:30 bis 20:00 Uhr, ein auf dem Parkplatz eines Supermarktes an der Raiffeisenstraße abgestellter, silbergrauer Renault Clio an der hinteren rechten Fahrzeugtür beschädigt. Der Verursacher entfernte sich vom Ort, ohne Feststellungen zu seiner Person zu ermöglichen. Zeugen möchten sich bitte bei der Polizei Aurich (Tel.: 04941-6060) melden.

Aurich - Am Freitag, in der Zeit von 13:00 bis 16:40 Uhr, wurde im Lüchtenburger Weg ein silberfarbener Peugeot 308 an der vorderen linken Fahrzeugseite beschädigt. Der beschädigte Pkw stand in einer der Längsparkbuchten entlang der Fahrbahn. Wer Hinweise auf das verursachende Fahrzeug geben kann, wendet sich bitte an die Polizei Aurich (Tel.: 04941-6060).

Wiesmoor - Auf dem Parkplatz eines Supermarktes am Tulpenweg wurde am Freitagnachmittag, zwischen 16:45 und 17:15 Uhr, ein dort geparkter, silberfarbener Renault Zoe an der vorderen rechten Fahrzeugseite beschädigt. Ein anderes Fahrzeug verursachte den Schaden vermutlich beim Ausparken und entfernte sich vom Ort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Auch hier sucht die Polizei Wiesmoor Zeugen (Tel. 04944-914050).

Ihlow - In der Dieselstraße wurde am Freitagvormittag, zwischen 10:00 und 11:00 Uhr, ein ab Rand abgestelltes E-Bike durch ein unbekanntes Fahrzeug beschädigt. Das verursachende Fahrzeug hat das Fahrrad beim Rangieren mutmaßlich übersehen und entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Die Polizei Aurich (Tel.: 04941-6060) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen des Unfalls.

Altkreis Norden

Kriminalitätsgeschehen

-keine presserelevanten Ereignisse-

Verkehrsgeschehen

Norden - Schwerer Verkehrsunfall zwischen Pkw und Radfahrer

Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich am Freitag gegen 18:20 Uhr auf der Heerstraße in Norden ereignet. Dort kam es zur Kollision zwischen einem Pkw und einem Fahrrad. Sowohl der Pkw-Fahrer, ein 26-jähriger Mann aus Hessen, als auch der Fahrradfahrer, ein 22-jähriger Norder, wurden verletzt. Letzterer so schwer, dass er mittels Rettungshubschrauber in eine Klinik nach Westerstede geflogen werden musste. Der beteiligte Pkw wurde durch ein Abschleppunternehmen aufgenommen. Die genauen Umstände des Verkehrsunfalles sind Gegenstand weiterer polizeilicher Ermittlungen.

Landkreis Wittmund

-keine presserelevanten Ereignisse-

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