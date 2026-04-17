POL-AUR: Dornum - Vermisste Person wohlauf aufgefunden

Landkreis Aurich (ots) - Norden - Mann identifiziert Am vergangenen Mittwoch ist in einem Gewässer im Bereich Grenzweg in Norden eine leblose männliche Person aufgefunden worden. Die gerichtsmedizinische Untersuchung am Mittwoch hat ergeben, dass es sich bei dem Verstorbenen um den 58-jährigen Mann aus Norden handelt, der seit dem 05.03.2026 vermisst wurde. Der Leichnam des Mannes war am vergangenen Mittwochnachmittag ...

mehr