Polizeiinspektion Aurich/Wittmund
POL-AUR: Dornum - Vermisste Person wohlauf aufgefunden
Dornum (ots)
Dornum - Vermisste Person wohlauf aufgefunden
Der 46-jährige Mann, der seit Donnerstagabend gesucht wurde, ist wieder da. Er wurde gegen 2.15 Uhr durch Polizeikräfte in Hage angetroffen. Der Mann ist wohlauf. Die Polizei dankt der Bevölkerung für die Mithilfe. Die Öffentlichkeitsfahndung wird zurückgenommen.
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