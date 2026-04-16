Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Aurich - Auto beschädigt

Wiesmoor - Betrunkener Radfahrer

Landkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Aurich - Auto beschädigt

Unbekannte haben am Mittwochabend einen Pkw in Aurich beschädigt. Die Täter zerkratzten auf einem Bewohnerparkplatz in der Von-Bodelschwingh-Straße einen grauen VW. Die Tat ereignete sich zwischen 20 Uhr und 22.10 Uhr. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Aurich unter 04941 606215 entgegen.

Verkehrsgeschehen

Wiesmoor - Betrunkener Radfahrer

In Wiesmoor ist am Mittwoch ein betrunkener Radfahrer gestürzt. Ein 55 Jahre alter Fahrradfahrer war gegen 18.50 Uhr auf der Wittmunder Straße unterwegs. Einem Autofahrer fiel die unsichere Fahrweise des Mannes auf. Als der Radfahrer dann stürzte und wieder weiterfuhr, verständigte der Autofahrer die Polizei. Die Beamten hielten den 55-jährigen Fahrradfahrer an und kontrollierten ihn. Es stellte sich heraus, dass er alkoholisiert war. Ein Test ergab eine Atemalkoholkonzentration von über 2,7 Promille. Verletzt wurde er durch den vorherigen Sturz nicht. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und ein Verfahren eingeleitet.

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