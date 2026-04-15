Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Aurich - Kupferrohe aus Wohnhaus gestohlen

Marienhafe - E-Bike gestohlen

Großefehn - Unfallverursacher flüchtete

Großheide - Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr

Aurich - Auffahrunfall

Landkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Aurich - Kupferrohe aus Wohnhaus gestohlen

In Aurich hat es einen Einbruch gegeben. Unbekannte Täter haben sich in den vergangenen zwei Wochen gewaltsam Zutritt zu einem unbewohnten Haus im Schlehdornweg verschafft. Sie entwendeten Kupferrohre und Heizkörper. Zeugen, die auffällige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter 04941 606215 bei der Polizei in Aurich zu melden.

Marienhafe - E-Bike gestohlen

Unbekannte Täter haben am Sonntag in Marienhafe ein E-Bike gestohlen. Das schwarze Rad stand vor einem Wohnhaus in der Burgstraße und ist zwischen 21.30 und 21.45 Uhr entwendet worden. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter 04931 9210 entgegen.

Verkehrsgeschehen

Großefehn - Unfallverursacher flüchtete

Am Sonntag ist im Ortsteil Westgroßefehn ein Unfallverursacher geflüchtet. Ein derzeit unbekannter Autofahrer war auf der Leerer Landstraße in Richtung Raiffeisenstraße unterwegs, ehe er auf Höhe der Hausnummer 58 von der Fahrbahn abkam und mit einem Verkehrsschild kollidierte. Durch den Zusammenstoß riss die Ölwanne des Autos auf und die Fahrbahn wurde erheblich verschmutzt. Ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen, flüchtete der Unfallverursacher. Ersten Ermittlungen zufolge handelte es sich bei dem Fahrzeug um einen schwarzen Pkw. Personen, die Angaben zum Auto oder dem Fahrer machen können, werden gebeten, sich unter 04944 914050 bei der Polizei zu melden.

Großheide - Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr

In Großheide haben bislang unbekannte Täter gefährliche Eingriffe in den Straßenverkehr begangen. In der Straße Osterwieke wurden an mehreren Stellen Pflastersteine aus der Fahrbahndecke entfernt, wodurch erhebliche Gefahrenstellen entstanden sind. Die Tat ereignete sich im Zeitraum von Samstag, den 05.04.2025, bis Montag. Die Polizei bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu den Tätern geben können, sich unter der Telefonnummer 04936 912760 zu melden.

Aurich - Auffahrunfall

Am Dienstag hat es in Aurich einen Auffahrunfall gegeben. Eine 76 Jahre alte BMW-Fahrerin war gegen 13.30 Uhr auf der Esenser Straße in Richtung Innenstadt unterwegs. Sie erkannte zu spät, dass eine vor ihr fahrende 39-jährige VW-Fahrerin verkehrsbedingt bremsen musste. Es kam zum Zusammenstoß. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Der BMW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Ihlow - Unfallverursacherin gesucht

Die Polizei sucht eine Autofahrerin, die am Samstag in Ihlow einen Unfall verursacht hat. Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr die Frau mit einem grauen Pkw auf der Straße Norderwieke in Richtung Ihlowerfehn. In Höhe der Hausnummer 92 kam ihr eine 14-jährige Radfahrerin entgegen. Um einen Zusammenstoß mit dem Fahrzeug zu vermeiden, wich die Jugendliche aus und stürzte. Die Autofahrerin hielt zunächst an und sprach kurz mit der Radfahrerin, setzte ihre Fahrt jedoch fort, ohne ihre Personalien zu hinterlassen. Im Nachgang wurde festgestellt, dass die 14-Jährige verletzt wurde. Die gesuchte Fahrerin wird auf etwa 50 bis 60 Jahre geschätzt. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zur Unfallverursacherin geben können, sich unter der Telefonnummer 04941 606215 zu melden.

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