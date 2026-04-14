Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Großefehn - Zeugen nach versuchtem Einbruch gesucht

Hinte - Betrug

Aurich - Nach Unfall geflüchtet

Landkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Großefehn - Zeugen nach versuchtem Einbruch gesucht

Die Polizei bittet nach einem versuchten Einbruch in Großefehn in der Nacht zu Montag um Zeugenhinweise. Nach bisherigen Erkenntnissen begaben sich gegen 1.40 Uhr drei bislang unbekannte Täter auf ein Grundstück in der Straße Ruge Weg. Sie betraten mehrere Nebengebäude und versuchten anschließend, gewaltsam in das Wohnhaus zu gelangen. Als sie durch den Hausbewohner gestört wurden, flüchteten sie gegen 2.20 Uhr fußläufig in Richtung Hirtenweg. Bereits am Vorabend, Sonntag, zwischen 20.45 Uhr und 21.00 Uhr, wurde in der Nähe des Hauses ein schwarzer Pkw beobachtet. Ob ein Zusammenhang mit der Tat besteht, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Zeugen, die auffällige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu dem schwarzen Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich unter 04941 606215 bei der Polizei zu melden.

Hinte - Betrug

Eine 68 Jahre alte Frau aus Hinte ist Opfer von Betrügern geworden. Die Seniorin stellte am Freitag auf ihrem Computer-Bildschirm plötzlich eine Sperrung fest und wurde aufgefordert, eine vermeintliche Service-Nummer anzurufen. Sie rief dafür die auf dem Bildschirm angezeigte Rufnummer an. Durch geschickte Gesprächsführung erlangten die Betrüger Fernzugriff auf den Rechner der Frau und bewegten sie in einem mehrstündigen Telefonat dazu, mehrere Überweisungen zu tätigen. Sie wurde insgesamt um eine vierstellige Summe betrogen. Als sie den Betrug erkannte, erstattete sie eine Anzeige bei der Polizei. Die Ermittlungen wurden aufgenommen.

Verkehrsgeschehen

Aurich - Nach Unfall geflüchtet

Am Montag ist es in Aurich zu einer Unfallflucht gekommen. Ein derzeit unbekannter Autofahrer war gegen 14.25 Uhr auf der Wallinghausener Straße stadtauswärts unterwegs. Auf Höhe der Hausnummer 61 geriet der Fahrer auf die Gegenfahrbahn. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, musste die entgegenkommende Audi-Fahrerin ausweichen und touchierte dabei einen Leitpfosten. Ohne sich um eine Schadensregulierung zu ermöglichen, setzte der Unfallverursacher seine Fahrt fort. Nach ersten Erkenntnissen soll es sich um einen silbernen Kleinwagen und einen männlichen Fahrzeugführer gehandelt haben. Die Polizei Aurich nimmt unter 04941 606215 Zeugenhinweise entgegen.

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