Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Aurich/Wittmund für Samstag/Sonntag, 12.04.2026

Aurich/Wittmund (ots)

Altkreis Aurich

Kriminalitätsgeschehen

Aurich - körperliche Auseinandersetzung zwischen Aurichern

An einer Bushaltestelle im Dreekamp in Aurich kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Aurichern. Am Samstagabend gegen 23.30 Uhr schlug ein 27-jähriger einem 48 Jahre alten Mann mehrfach ins Gesicht. Das Opfer zog sich Verletzungen zu. Im Anschluss leistete der Beschuldigte Widerstand gegen die polizeilichen Maßnahmen. Zeugen können sich bei der Polizei in Aurich unter 04941 606-215 melden.

Verkehrsgeschehen

Großefehn - Auffahrunfall zwischen Motorrad und Pkw

Im Postweg in Großefehn hat sich am Samstag gegen 11 Uhr ein Verkehrsunfall ereignet. Eine 58-jährige Fahrerin eines Toyota wollte vom Postweg nach links in den Börgtun abbiegen. Ein 35-jähriger Motorradfahrer übersah dies und fuhr auf den Toyota auf. Der Motorradfahrer stürzte zu Boden und verletzte sich leicht. Die Autofahrerin blieb unverletzt.

Aurich - Unfallflucht auf Parkplatz

In der Adolf-Dunkmann-Straße in Aurich kam es Samstagmittag zu einer Verkehrsunfallflucht. Zwischen 12.10 und 12.15 Uhr wurde auf dem Parkplatz des Friedhofs ein weißer Opel Astra von einem unbekannten Fahrzeugführer beschädigt. Der Verursacher des Schadens entfernte sich von der Unfallörtlichkeit. Hinweise zu dem Unfallflüchtigen nimmt die Polizei Aurich unter 04941 606-215 entgegen.

Brandgeschehen

Ihlow - Bungalow durch Brand unbewohnbar

In der Gemeinde Ihlow, im Ortsteil Ochtelbur, kam es am späten Samstagabend aus bislang ungeklärter Ursache zu einem Brand eines Wohnhauses. Der 34-jährige Bewohner alarmierte gegen 23.20 Uhr den Notruf, da er ein Feuer im Haus bemerkte. Es kam zu einer starken Rauchentwicklung. Der Bungalow brannte vollständig aus. Der Bewohner befand sich zum Zeitpunkt des Brandausbruchs im Wohnhaus, konnte dies jedoch selbstständig verlassen und blieb unverletzt. Der Bungalow ist durch das Feuer unbewohnbar. Der entstandene Sachschaden wird auf einen hohen sechsstelligen Betrag geschätzt. Der Brandort wurde beschlagnahmt. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Altkreis Norden

Kriminalitätsgeschehen

Rechtsupweg - Brandschaden an Motorroller

Durch ein Feuer wurde in der Poststraße in Rechtsupweg, Nahe des Sportplatzes, ein Roller beschädigt. Ein Zeuge konnte beobachten, wie am Samstag gegen 17.10 Uhr der Motorroller von mehreren Jugendlichen angezündet wurde. Es werden Zeugen gesucht, welche Angaben zu den Jugendlichen und zur Tat machen können. Hinweise nimmt die Polizei Norden unter 04931 9210 entgegen.

Landkreis Wittmund

Verkehrsgeschehen

Esens - Alkoholisiert mit dem E-Scooter unterwegs

Die Polizei Wittmund hat in der Nacht zu Samstag einen alkoholisierten E-Scooter-Fahrer in Esens angehalten und kontrolliert. Der 27-jährige war gegen 03:45 Uhr mit seinem E-Scooter entlang der Dornumer Straße unterwegs. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von fast 1,5 Promille. Nach einer Blutprobenentnahme wurde die Weiterfahrt untersagt und ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet.

Utarp - Berauscht unterwegs

Die Polizei Wittmund hat am frühen Sonntagmorgen in Utarp einen Autofahrer in der Fliederstraße angehalten und kontrolliert. Im Rahmen der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der 23-jährige Fahrzeugführer unter dem Einfluss berauschender Mittel stand. Ein Drogenvortest verlief positiv. Zudem ergab ein Atemalkoholtest einen Wert von über 0,5 Promille. Nach einer Blutprobenentnahme wurde die Weiterfahrt untersagt und ein entsprechendes Verfahren eingeleitet.

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