POL-CE: Radfahrer bei Verkehrsunfall leicht verletzt
Wietze (ots)
Bei einem Verkehrsunfall in Wietze ist gestern ein Radfahrer leicht verletzt worden. Ein 38-Jähriger befuhr gegen 10:50 Uhr mit seinem Renault die Hunäusstraße in Wietze in Richtung der Steinförder Straße und wollte nach rechts in die Steinförder Straße abbiegen. Hierbei übersah er einen von rechts kommenden 30 Jahre alten Radfahrer. Es kam zum Zusammenstoß. Bei dem Unfall wurde der Radfahrer leicht verletzt. Es entstand ein Schaden von zirka 1.000 Euro.
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