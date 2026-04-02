POL-CE: Radfahrer bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Celle (ots) - Am heutigen Tag gegen 12:30 Uhr ist es zwischen zwei Heranwachsenden zu einer körperlichen Auseinandersetzung an der Bushaltestelle am Thaerplatz gekommen. Grund sei hier der Streit über die Herausgabe eines geliehenen Mobiltelefons gewesen. Aufgrund der zunächst unklaren Lage vor Ort war die Polizei Celle mit drei Funkstreifenwagen eingesetzt. Nachdem die Situation vor Ort beruhigt werden konnte, ist einer der beiden 18-jährigen während des Transports zur ...

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