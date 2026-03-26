Polizei Warendorf

POL-WAF: Sassenberg. Einbruch in Werkstatt

Warendorf (ots)

Unbekannte Täter sind zwischen Dienstag (24.03.2026, 19.00 Uhr) und Mittwoch (25.03.2026, 07.00 Uhr) in eine Werkstatt in Sassenberg eingebrochen.

Über eine Stahltüre verschafften sie sich gewaltsam Zugang zu dem Gebäude an der Porschestraße, stahlen unter anderem Kabel und Arbeitsmaschinen und flüchteten.

Hinweise nimmt die Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

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