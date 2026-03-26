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Polizei Warendorf

POL-WAF: Sassenberg. Einbruch in Werkstatt

Warendorf (ots)

Unbekannte Täter sind zwischen Dienstag (24.03.2026, 19.00 Uhr) und Mittwoch (25.03.2026, 07.00 Uhr) in eine Werkstatt in Sassenberg eingebrochen.

Über eine Stahltüre verschafften sie sich gewaltsam Zugang zu dem Gebäude an der Porschestraße, stahlen unter anderem Kabel und Arbeitsmaschinen und flüchteten.

Hinweise nimmt die Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf
Pressestelle
Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürozeiten:
Polizei Warendorf
Leitstelle
Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell

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