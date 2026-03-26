POL-WAF: Sassenberg. Einbruch in Werkstatt
Warendorf (ots)
Unbekannte Täter sind zwischen Dienstag (24.03.2026, 19.00 Uhr) und Mittwoch (25.03.2026, 07.00 Uhr) in eine Werkstatt in Sassenberg eingebrochen.
Über eine Stahltüre verschafften sie sich gewaltsam Zugang zu dem Gebäude an der Porschestraße, stahlen unter anderem Kabel und Arbeitsmaschinen und flüchteten.
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