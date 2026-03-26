POL-WAF: Warendorf. Fahrt über rote Ampel
Warendorf (ots)
Er ist mit seinem LKW über eine rote Ampel gefahren, hat bereits ein Fahrverbot und muss eine Sicherheitsleistung hinterlegen.
Polizisten haben am Mittwoch (25.03.2026, 21.16 Uhr) einen 29-jährigen Ukrainer auf der B 64 in Warendorf angehalten - kurz vorher hatte er eine rote Ampel überfahren.
Während der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass gegen ihn ein rechtskräftiges Fahrverbot besteht und der Führerschein sicherzustellen ist. Darüber hinaus untersagten sie ihm die Weiterfahrt, ordneten eine Sicherheitsleistung an und leiteten ein Ermittlungsverfahren ein.
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