POL-WAF: Telgte-Westbevern-Vadrup. VW T-Roc angefahren und geflüchtet
Warendorf (ots)
Ein Unbekannter hat zwischen Dienstag (24.03.2026, 19.00 Uhr) und Mittwoch (25.03. 2026, 07.00 Uhr) einen grauen VW T-Roc in Westbevern-Vadrup angefahren, beschädigt und ist danach geflüchtet.
Das Auto stand an der Straße Im Rott und wurde vorne links beschädigt.
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