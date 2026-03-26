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Polizei Warendorf

POL-WAF: Telgte-Westbevern-Vadrup. VW T-Roc angefahren und geflüchtet

Warendorf (ots)

Ein Unbekannter hat zwischen Dienstag (24.03.2026, 19.00 Uhr) und Mittwoch (25.03. 2026, 07.00 Uhr) einen grauen VW T-Roc in Westbevern-Vadrup angefahren, beschädigt und ist danach geflüchtet.

Das Auto stand an der Straße Im Rott und wurde vorne links beschädigt.

Hinweise nimmt die Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf
Pressestelle
Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürozeiten:
Polizei Warendorf
Leitstelle
Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell

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