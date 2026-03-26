POL-WAF: Warendorf. VW Golf angefahren und geflüchtet
Warendorf (ots)
Ein Unbekannter hat am Mittwoch (25.03. 2026) einen schwarzen VW Golf in Warendorf angefahren, beschädigt und ist danach geflüchtet.
Das Auto stand zwischen 07.10 Uhr und 17.20 Uhr auf einem Besucherparkplatz an der Waldenburger Straße und wurde linksseitig beschädigt.
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