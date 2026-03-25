Polizei Warendorf

POL-WAF: Oelde-Lette. Dachstuhlbrand in Wohnhaus - Brandursache. Ergänzung zur Pressemitteilung vom 24.03.2026

Warendorf (ots)

Nach einem Dachstuhlbrand an der Herzebrocker Straße in Oelde-Lette am Dienstag (23.03.2026, 13.05 Uhr), sind die Ermittlungen zur Brandursache weitestgehend abgeschlossen.

Vor Ort war nicht nur starke Rauchentwicklung, sondern auch Feuer wahrnehmbar. Rund 60 Kräfte der Feuerwehr löschten über zwei Stunden die Flammen, plus Nachlöscharbeiten. Verletzt wurde niemand.

Vermutlich brach das Feuer im Bereich eines Grills aus, der unter einem Abdach stand - der Sachschaden wird auf rund 200.000 Euro geschätzt.

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