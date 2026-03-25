POL-WAF: Warendorf. Einbruch in Neubau - Hinweise erbeten
Warendorf (ots)
Unbekannte sind zwischen Montag (23.03.2026, 16.15 Uhr) und Dienstag (24.03.2026, 07.00 Uhr) in einen Neubau an der Freckenhorster Straße in Warendorf eingebrochen.
Hier verschafften sie sich gewaltsam über eine Türe Zugang und stahlen diverse Kartons mit Teppichboden.
Hinweise zu den Tätern oder zum Verbleib der Beute bitte an die Polizei Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de.
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