POL-WAF: Oelde-Lette. Dachstuhlbrand in Wohnhaus - Erstinformation
Warendorf (ots)
Feuerwehr und Polizei sind am Dienstag (23.03.2026, 13.05 Uhr) zu einem Dachstuhlbrand an der Herzebrocker Straße in Oelde-Lette gerufen worden.
Vor Ort war nicht nur starke Rauchentwicklung, sondern auch Feuer wahrnehmbar. Kräfte der Feuerwehr löschten rund zwei Stunden die Flammen, Nachlöscharbeiten dauern aktuell an.
Verletzt wurde nach bisherigen Informationen niemand. Rauchschwaden zogen in ein angrenzendes Wohngebiet und die Straße ist noch bis in den Nachmittag gesperrt.
Ermittlungen zur Brandursache sind eingeleitet, eine Schadenssumme kann momentan noch nicht benannt werden.
Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:
Polizei Warendorf
Pressestelle
Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/
Außerhalb der Bürozeiten:
Polizei Warendorf
Leitstelle
Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/
Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell