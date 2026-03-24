Polizei Warendorf

POL-WAF: Oelde-Lette. Dachstuhlbrand in Wohnhaus - Erstinformation

Warendorf (ots)

Feuerwehr und Polizei sind am Dienstag (23.03.2026, 13.05 Uhr) zu einem Dachstuhlbrand an der Herzebrocker Straße in Oelde-Lette gerufen worden.

Vor Ort war nicht nur starke Rauchentwicklung, sondern auch Feuer wahrnehmbar. Kräfte der Feuerwehr löschten rund zwei Stunden die Flammen, Nachlöscharbeiten dauern aktuell an.

Verletzt wurde nach bisherigen Informationen niemand. Rauchschwaden zogen in ein angrenzendes Wohngebiet und die Straße ist noch bis in den Nachmittag gesperrt.

Ermittlungen zur Brandursache sind eingeleitet, eine Schadenssumme kann momentan noch nicht benannt werden.

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