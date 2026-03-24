PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Warendorf mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Warendorf

POL-WAF: Ennigerloh. Pedelec-Fahrer schwer verletzt

Warendorf (ots)

Ein 34-jähriger Pedelec-Fahrer ist am Montagabend (23.03.2026, 23.38 Uhr) in Ennigerloh schwer verletzt worden.

Ein 53-jähriger Ahlener fuhr mit seinem Kleinkraftrad auf der Ennigerstraße Richtung Ortsausgang. In Höhe der Einmündung der Straße Brede überholte er den vorausfahrenden 34-jährigen Ennigerloher auf seinem Pedelec. Dieser scherte jedoch zum Abbiegen nach links in die Straße Brede aus, so dass beide zusammenstießen und stürzten.

Der 34-Jährige wurde schwer verletzt und durch Rettungskräfte zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf
Pressestelle
Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürozeiten:
Polizei Warendorf
Leitstelle
Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Warendorf mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Warendorf
Weitere Meldungen: Polizei Warendorf
Alle Meldungen Alle
  • 24.03.2026 – 07:38

    POL-WAF: Warendorf. Zusammenstoß mit Radfahrer

    Warendorf (ots) - Ein Radfahrer ist am Montagnachmittag (23.03.2026, 16.45 Uhr) bei einem Zusammenstoß mit einem Auto in Warendorf verletzt worden. Ein 64-jähriger Warendorfer fuhr mit seinem Auto samt Anhänger auf der Straße Walgernheide Richtung K 3. Beim Einfahren auf die Kreisstraße kreuzten zwei Radfahrer den Weg. Die 55 (weiblich aus Sassenberg) und 57 (männlich aus Warendorf) alten Radler fuhren auf dem Geh- ...

    mehr
  • 24.03.2026 – 07:18

    POL-WAF: Telgte. Zusammenstoß an Zebrastreifen

    Warendorf (ots) - Bei einem Verkehrsunfall ist am Montag (23.03.2026, 07.45 Uhr) eine Fußgängerin in Telgte schwer verletzt worden. Ein 62-jähriger Münsteraner fuhr mit seinem Auto auf der Wolbecker Straße aus Richtung Wolbeck kommend. Als er im Kreisverkehr Richtung B 64 abbog, stieß er mit der den Zebrastreifen querenden 78-jährigen Frau aus Telgte zusammen. Diese stürzte und verletzte sich schwer. ...

    mehr
  • 23.03.2026 – 14:51

    POL-WAF: Ennigerloh. Zusammenstoß im Kreuzungsbereich

    Warendorf (ots) - Bei einem Zusammenstoß zweier Pkw sind am Montagmittag (23.03.2026, 12.01 Uhr) mehrere Personen in Ennigerloh leicht verletzt worden. Ein 55-jähriger Beckumer fuhr mit seinem Auto auf der B 475. Zeitgleich war ein 43-jähriger Ahlener in seinem Pkw auf der Straße Zum Buddenbaum unterwegs. Im Kreuzungsbereich stießen beide Autos zusammen. Die beiden Männer und eine Person auf dem Beifahrersitz des ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren