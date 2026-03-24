Polizei Warendorf

POL-WAF: Ennigerloh. Pedelec-Fahrer schwer verletzt

Warendorf (ots)

Ein 34-jähriger Pedelec-Fahrer ist am Montagabend (23.03.2026, 23.38 Uhr) in Ennigerloh schwer verletzt worden.

Ein 53-jähriger Ahlener fuhr mit seinem Kleinkraftrad auf der Ennigerstraße Richtung Ortsausgang. In Höhe der Einmündung der Straße Brede überholte er den vorausfahrenden 34-jährigen Ennigerloher auf seinem Pedelec. Dieser scherte jedoch zum Abbiegen nach links in die Straße Brede aus, so dass beide zusammenstießen und stürzten.

Der 34-Jährige wurde schwer verletzt und durch Rettungskräfte zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

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