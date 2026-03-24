Polizei Warendorf

POL-WAF: Warendorf. Zusammenstoß mit Radfahrer

Warendorf (ots)

Ein Radfahrer ist am Montagnachmittag (23.03.2026, 16.45 Uhr) bei einem Zusammenstoß mit einem Auto in Warendorf verletzt worden.

Ein 64-jähriger Warendorfer fuhr mit seinem Auto samt Anhänger auf der Straße Walgernheide Richtung K 3. Beim Einfahren auf die Kreisstraße kreuzten zwei Radfahrer den Weg. Die 55 (weiblich aus Sassenberg) und 57 (männlich aus Warendorf) alten Radler fuhren auf dem Geh- und Radweg entlang der K 3 in Fahrtrichtung Warendorf. Das Auto und der 57-jährige Warendorfer stießen zusammen, wobei der Radfahrer leicht verletzt wurde.

Die Besatzung eines Rettungswagens brachte ihn zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell