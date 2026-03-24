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Polizei Warendorf

POL-WAF: Telgte. Zusammenstoß an Zebrastreifen

Warendorf (ots)

Bei einem Verkehrsunfall ist am Montag (23.03.2026, 07.45 Uhr) eine Fußgängerin in Telgte schwer verletzt worden.

Ein 62-jähriger Münsteraner fuhr mit seinem Auto auf der Wolbecker Straße aus Richtung Wolbeck kommend. Als er im Kreisverkehr Richtung B 64 abbog, stieß er mit der den Zebrastreifen querenden 78-jährigen Frau aus Telgte zusammen. Diese stürzte und verletzte sich schwer.

Rettungskräfte brachten die Rentnerin zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf
Pressestelle
Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürozeiten:
Polizei Warendorf
Leitstelle
Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell

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