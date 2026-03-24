POL-WAF: Telgte. Zusammenstoß an Zebrastreifen
Warendorf (ots)
Bei einem Verkehrsunfall ist am Montag (23.03.2026, 07.45 Uhr) eine Fußgängerin in Telgte schwer verletzt worden.
Ein 62-jähriger Münsteraner fuhr mit seinem Auto auf der Wolbecker Straße aus Richtung Wolbeck kommend. Als er im Kreisverkehr Richtung B 64 abbog, stieß er mit der den Zebrastreifen querenden 78-jährigen Frau aus Telgte zusammen. Diese stürzte und verletzte sich schwer.
Rettungskräfte brachten die Rentnerin zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus.
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