Polizei Warendorf

POL-WAF: Telgte. Zusammenstoß an Zebrastreifen

Warendorf (ots)

Bei einem Verkehrsunfall ist am Montag (23.03.2026, 07.45 Uhr) eine Fußgängerin in Telgte schwer verletzt worden.

Ein 62-jähriger Münsteraner fuhr mit seinem Auto auf der Wolbecker Straße aus Richtung Wolbeck kommend. Als er im Kreisverkehr Richtung B 64 abbog, stieß er mit der den Zebrastreifen querenden 78-jährigen Frau aus Telgte zusammen. Diese stürzte und verletzte sich schwer.

Rettungskräfte brachten die Rentnerin zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus.

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