POL-WAF: Telgte-Westbevern-Vadrup. Fahrraddieb ertappt - Eigentümer gesucht
Warendorf (ots)
Nach dem Hinweis eines Zeugen, haben Polizisten am Mittwoch (18.03.2026) einen Fahrraddieb auf frischer Tat in Telgte-Westbevern-Vadrup gestellt.
Der 26-jährige Duisburger hatte ein Fahrrad bei sich, dessen Eigentümer noch unbekannt ist.
Wem gehört das abgebildete Rad?
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