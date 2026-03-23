Polizei Warendorf

POL-WAF: Telgte-Westbevern-Vadrup. Fahrraddieb ertappt - Eigentümer gesucht

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Warendorf (ots)

Nach dem Hinweis eines Zeugen, haben Polizisten am Mittwoch (18.03.2026) einen Fahrraddieb auf frischer Tat in Telgte-Westbevern-Vadrup gestellt.

Der 26-jährige Duisburger hatte ein Fahrrad bei sich, dessen Eigentümer noch unbekannt ist.

Wem gehört das abgebildete Rad?

Hinweise nimmt die Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

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